В результате перестрелки Индии и Пакистана погибли четыре человека
Индийские и пакистанские военные устроили перестрелку на границе в спорном регионе Кашмир, сообщает AP.
Как отмечается, в результате погибли по меньшей мере четверо мирных жителей, еще четверо получили ранения.
Ранее в пакистанском правительстве заявили, что индийские войска нанесли беспорядочные удары по приграничным деревням в районе Кашмира, в результате чего погиб мальчик, а еще три человека получили ранения. Также были разрушены несколько домов.