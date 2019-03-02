В результате перестрелки Индии и Пакистана погибли четыре человека

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Индийские и пакистанские военные устроили перестрелку на границе в спорном регионе Кашмир, сообщает AP.

Как отмечается, в результате погибли по меньшей мере четверо мирных жителей, еще четверо получили ранения.

Ранее в пакистанском правительстве заявили, что индийские войска нанесли беспорядочные удары по приграничным деревням в районе Кашмира, в результате чего погиб мальчик, а еще три человека получили ранения. Также были разрушены несколько домов.