Пакистан обвинил Индию в гибели мальчика из-за артобстрела в Кашмире

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В пакистанском правительстве заявили, что индийские войска нанесли беспорядочные удары по приграничным деревням в районе Кашмира, в результате чего погиб мальчик. Об этом сообщает AP.

Уточняется, что еще три человека в результате артобстрела получили ранения. Также были разрушены несколько домов.

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В Пакистане подчеркнули, что ответ на эти действия будет «достойным».

Ранее сообщалось, что Пакистан планирует направить жалобу на Индию в ООН.

Конфликт между государствами прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.