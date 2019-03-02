Пакистан обвинил Индию в гибели мальчика из-за артобстрела в Кашмире
В пакистанском правительстве заявили, что индийские войска нанесли беспорядочные удары по приграничным деревням в районе Кашмира, в результате чего погиб мальчик. Об этом сообщает AP.
Уточняется, что еще три человека в результате артобстрела получили ранения. Также были разрушены несколько домов.
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В Пакистане подчеркнули, что ответ на эти действия будет «достойным».
Ранее сообщалось, что Пакистан планирует направить жалобу на Индию в ООН.
Конфликт между государствами прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.