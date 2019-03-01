ОЗХО опубликовала результаты расследования «химатаки» в сирийской Думе
В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что в ходе «химической атаки» в сирийской Думе в апреле 2018 года использовался хлор. Об этом сообщает ТАСС.
«Оценка и анализ собранной информации дают основания полагать, что имело место использование токсичного химиката в качестве оружия», — сообщили в организации.
Реклама
По данным ОЗХО, этот химикат якобы являлся молекулярным хлором.
Ранее в Минобороны России сделали заявление о фейковом видео последствий «химатаки» в Думе.