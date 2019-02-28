В Пентагоне призвали Индию и Пакистан избежать военной эскалации конфликта
Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан призвал власти Индии и Пакистана избежать военной эскалации конфликта. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Шанахан призвал стороны избегать дальнейших военных действий.
Как отмечается, деэскалация напряженности между Индией и Пакистан находится в центре внимания и.о. главы Пентагона.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал руководство Индии урегулировать конфликт между странами путем диалога.