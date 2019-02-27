Эсминец США покинул порт Одессы после встречи Порошенко с Волкером

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Американский ракетный эскадренный миноносец Donald Cook 27 февраля покинул порт Одессы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение украинского генштаба Вооруженных сил.

25 февраля ракетный эсминец США вошел в Одесский морской торговый порт. Во вторник, 26 февраля, украинский президент Петр Порошенко и спецпредставитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер провели встречу на борту Donald Cook.

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«Эсминец Donald Cook ВМС США вышел из Одессы после посещения президентом Украины Петром Порошенко, специальным представителем США по Украине Куртом Волкером и другими высокопоставленными лицами США во время планового визита в порт в рамках пребывания в Черном море для содействия региональной стабильности и поддержке союзников и партнеров НАТО», — говорится в сообщении.

Ранее в российской Госдуме прокомментировали встречу Порошенко и Волкера на борту американского эсминца.