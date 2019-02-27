Самолет ВВС Пакистана был сбит над Кашмиром

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Самолет-истребитель ВВС Пакистана был сбит в результате воздушного инцидента над спорным регионом Кашмир. Об этом заявил официальный представитель индийского МИДа Равиш Кумар, передает РИА «Новости».

По его словам, индийская сторона дала мгновенный ответ после обнаружения пакистанской авиации.

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«В этом воздушном инциденте один истребитель ВВС Пакистана был сбит самолетом МиГ-21 индийских военно-воздушных сил», — отметил Кумар.

Он добавил, что Индия, со своей стороны, потеряла МиГ-21. Пилот самолета в данный момент числится пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали обострение конфликта между Индией и Пакистаном.