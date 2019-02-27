Трамп заявил о полезности России при денуклеаризации КНДР

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия, КНР, Япония и Южная Корея могут оказаться «очень полезными» при денуклеаризации Северной Кореи. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По его словам, он и Ким Чен Ын приложат усилия для того, чтобы осуществить денуклеаризацию, а затем превратить КНДР в «центр экономической силы».

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«Я считаю, что Китай, Россия, Япония и Южная Корея будут очень полезны», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что в ООН подготовили доклад об уклонении КНДР от санкций.