Трамп заявил о полезности России при денуклеаризации КНДР
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия, КНР, Япония и Южная Корея могут оказаться «очень полезными» при денуклеаризации Северной Кореи. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По его словам, он и Ким Чен Ын приложат усилия для того, чтобы осуществить денуклеаризацию, а затем превратить КНДР в «центр экономической силы».
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«Я считаю, что Китай, Россия, Япония и Южная Корея будут очень полезны», — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что в ООН подготовили доклад об уклонении КНДР от санкций.