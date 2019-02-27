В Пакистане заявили об аресте двух пилотов сбитого самолета ВВС Индии

Представитель Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур в ходе пресс-конференции заявил, что два пилота сбитого самолета ВВС Индии были арестованы. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что один из пилотов получил ранения и был госпитализирован в больницу, где ему окажут медицинскую помощь. Второй пилот в данный момент находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Пакистане заявили об атаке на два индийских самолета. Авиаудары были нанесены по контролируемому Индией штату Джамму и Кашмир. Пакистанская сторона утверждает, что самолеты нарушили воздушное пространство страны.