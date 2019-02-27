Reuters: США увидели появление военного пика России к 2028 году

По оценке армии США, военный потенциал российской армии достигнет своего максимума в 2028 году, армии Китая блике к 2030 году, пишет агентство Reuters со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Пентагона Марка Эспера.

«Мы ориентируемся на 2028 год и дальше, потому что мы считаем, что к этому времени русские [военнослужащие] достигнут пика», — сказал Эспер.

Реклама

Россия и Китай модернизируют свои вооруженные силы в течение многих лет, в то время как Соединенные Штаты ведут борьбу с повстанцами на Ближнем Востоке, отмечает агентство.

По словам Эспера, опыт США в Ираке и Афганистане «заложил готовность» воевать против таких стран, как Китай и Россия. Чиновник Пентагона отметил, что армии США необходимо обновить технику, которая прослужила 40 лет.

«Если мы собираемся бороться и побеждать русских и китайцев в 2030, 2040 и 2050 годах, я должен начать строить следующее поколение сейчас», — сказал Эспер.

В 2019 году армия США запросила $182 млрд для финансирования оборонных программ и нужд. Из них на закупку систем вооружения было запланировано $22 млрд.

По мере формирования бюджета Пентагона в ближайшие недели станет ясно, какие программы будут урезаны, говорится в материале.