В Госдуме оценили встречу Порошенко и Волкера
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал встречу украинского лидера Петра Порошенко с спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером на борту американского эсминца. Об этом сообщает газета «Известия».
«Это был, в понимании американцев, визит вождя туземцев», — считает Бальбек.
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По его словам, у Порошенко «своя палуба из-под ног уходит».
Он также добавил, что «вождь туземцем» засвидетельствовал свое почтение «белому господину».
Ранее сообщалось, что Порошенко встретился с Волкером на борту эсминца США в Одессе.