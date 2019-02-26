В США ответили на вопрос о военной операции в Венесуэле

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Специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс сообщил, что Вашингтон не планирует проводить военную операцию в Венесуэле, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Абрамсу был задан вопрос о наличии у Соединенных Штатов плана по проведению военной операции в Венесуэле. Спецпредставитель ответил отрицательно.

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«Политика в том, чтобы использовать дипломатию, экономическое и политическое давление», — сказал Абрамс.

Он также сообщил, что на этой неделе США представят резолюцию по Венесуэле, которая должна обязать власти страны впустить грузовики с гуманитарной помощью.

По словам Абрамса, также планируется расширить санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

При этом ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности проведения военной операции в Венесуэле.