В США ответили на вопрос о военной операции в Венесуэле
Специальный представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс сообщил, что Вашингтон не планирует проводить военную операцию в Венесуэле, передает РИА «Новости».
Как отмечается, Абрамсу был задан вопрос о наличии у Соединенных Штатов плана по проведению военной операции в Венесуэле. Спецпредставитель ответил отрицательно.
«Политика в том, чтобы использовать дипломатию, экономическое и политическое давление», — сказал Абрамс.
Он также сообщил, что на этой неделе США представят резолюцию по Венесуэле, которая должна обязать власти страны впустить грузовики с гуманитарной помощью.
По словам Абрамса, также планируется расширить санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
При этом ранее госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности проведения военной операции в Венесуэле.