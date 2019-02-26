Минобороны: военные следят за эсминцем США в Балтийском море

Российский национальный центр управления обороной проинформировал, что силы Балтийского флота ВМС России организовали непрерывное слежение за американским эскадренным миноносцем USS Gravely (DDG-107) ВМС США зашел в акваторию Балтийского моря, передает РИА «Новости».

Как отмечается, эсминец ВМС США зашел в акваторию Балтийского моря в 14.00 мск 26 февраля.

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«Назначенными силами и средствами Балтийского флота организовано непрерывное слежение за американским эсминцем», — говорится в сообщении Минобороны.

Данный корабль может нести 56 ракет «Томагавк», которые способны поражать цели на расстоянии до 1,6 тыс. км.

Ранее сообщалось, что в Балтийское море вошел американский эсминец с «Томагавками».