Рада узаконила участие иностранных военных в учениях на Украине в 2019 году

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Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому войска иностранных государств смогут посетить страну в 2019 году для участия в международных военных учениях. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что закон поддержали 263 депутата Рады при необходимых 226 голосах.

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«Проектом закона одобряется решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных военных учениях», — говорится в документе.

В нынешнем году на Украине запланированы украинско-румынские учения «Риверайн», украинско-британские обучения «Ворьер Вотчер — 2019», а также многонациональные военные учения «Кленовая Арка — 2019».

Ранее сообщалось, что Украина провела учения со стрельбой в Азовском море.