В Турции пообещали купить у России ЗРК С-400, несмотря на давление США

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не будет отказываться от поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN Turk.

Он подчеркнул, что вопрос покупки С-400 является «завершенным делом» и отметил, что Турция «никогда не откажется» от данных ранее обещаний.

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«Нас не касается то, о чем говорят другие», — заверил Чавушоглу.

В начале февраля сообщалось, что США планируют отозвать свое предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot, если Анкара закупит российские С-400.