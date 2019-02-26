По Москве проехали ракетные комплексы «Ярс»
В ночь на вторник, 26 февраля, российские стратегические ракетные комплексы «Ярс» проделали путь от города Тейково в Ивановской области до подмосковной деревни Алабино. Об этом сообщается в инстаграме Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что «совсем скоро» в Алабино начнутся тренировки к военному параду 9 мая.
В начале февраля сообщалось, что был проведен пуск ракеты РС-24 «Ярс».
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Колонна передвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» минувшей ночью проехала по Москве по пути из Тейково в поселок Алабино. Совсем скоро там стартуют тренировки к военному параду 9 мая на Красной площади (фото @emchenko_ru) • Last night, a convoy of the Yars road-mobile missile systems drove through Moscow on its way from Teykovo to the Alabino settlement. Soon enough they will join the training for the next May 9th military parade on the Red Square (a shot by @emchenko_ru) #миноборонырф #рвсн #ярс #пгрк #алабино #тейково #парад #9мая #тренировки #мкад #москва #армияроссии #armyrussia #russianmilitary #may9 #russiansmf #yars #rmms #missiles #parade #alabino #teykovo #moscow #mrr