По Москве проехали ракетные комплексы «Ярс»

В ночь на вторник, 26 февраля, российские стратегические ракетные комплексы «Ярс» проделали путь от города Тейково в Ивановской области до подмосковной деревни Алабино. Об этом сообщается в инстаграме Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что «совсем скоро» в Алабино начнутся тренировки к военному параду 9 мая.

В начале февраля сообщалось, что был проведен пуск ракеты РС-24 «Ярс».