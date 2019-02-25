Посол отреагировал на инцидент с самолетами России и Швеции над Балтикой

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Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что российским и шведским военным экспертам следует совместно обсуждать спорные ситуации, возникающие в небе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что МИД Швеции вызвал Татаринцева из-за инцидента с российским истребителем Су-27, который перехватил шведский самолет-разведчик «Гольфстрим» над нейтральными водами Балтийского моря у границ России. Шведские власти заявляли о «неприемлемом» сближении российского истребителя с «Гольфстримом», Россия обвинения отвергла.

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«Российская сторона давно предлагает шведским военным сесть за стол переговоров с российскими экспертами и обсудить все возникающие вопросы как профессионалы», — заверил Татаринцев.

Он подчеркнул, что Россия не получает «позитивного ответа» от шведкой стороны по этому предложению.