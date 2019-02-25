Посол отреагировал на инцидент с самолетами России и Швеции над Балтикой
Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что российским и шведским военным экспертам следует совместно обсуждать спорные ситуации, возникающие в небе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что МИД Швеции вызвал Татаринцева из-за инцидента с российским истребителем Су-27, который перехватил шведский самолет-разведчик «Гольфстрим» над нейтральными водами Балтийского моря у границ России. Шведские власти заявляли о «неприемлемом» сближении российского истребителя с «Гольфстримом», Россия обвинения отвергла.
«Российская сторона давно предлагает шведским военным сесть за стол переговоров с российскими экспертами и обсудить все возникающие вопросы как профессионалы», — заверил Татаринцев.
Он подчеркнул, что Россия не получает «позитивного ответа» от шведкой стороны по этому предложению.