«Не хочу никого торопить»: Трамп о денуклеаризации КНДР

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Президент США Дональд Трамп заявил, что он предпочитает «не торопиться» в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает Reuters.

Данное заявление Трамп сделал в Вашингтоне перед отъездом во Вьетнам, где пройдет его вторая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

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По его словам, ему удалось установить «очень хорошие» отношения с Ким Чен Ыном. Президент добавил, что не намерен «торопить» северокорейскую сторону с денуклеаризацией при условии, что в КНДР не будут проводиться испытания ядерного оружия.

«Я не тороплюсь. Я не хочу никого торопить (в вопросах денуклеаризации Корейского полуострова. — «Газета.Ru»)», — сказал Трамп.

Ранее журналисты телеканала CNN, рассуждая о саммите США и КНДР, пришли к выводу, что лидеры стран вряд ли добьются прорыва на второй встрече.