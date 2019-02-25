В Польше допустили рост численности войск США в стране

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что численность войск США в стране будет увеличиваться. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я чувствую себя лично ответственным за увеличение численности американских солдат», — сказал Блащак.

По его словам, он посвятил этому около пяти визитов в США.

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Он также подчеркнул, что численность армии Польша будет увеличиваться.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что ожидает увеличения военного присутствия США в стране.