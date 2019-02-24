Американский самолет провел разведку вблизи Крыма

Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.

Патрульный P-8A Poseidon с бортовым номером 168848 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия в 1625 мск. Саомлет пересек воздушное пространство Болгарии и в 17.45 начал разведывательный полет в районе Керченского пролива на расстоянии 125 километров от Крымского моста.

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В 20.35 самолет был замечен вблизи южного побережья Крыма.

Самолет находился в данном районе около трех часов.

Ранее сообщалось, что самолет-разведчик ВМС США пролетел вдоль черноморского побережья России.