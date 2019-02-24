Помпео поспорил с Трампом об угрозе со стороны КНДР
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что продолжает считать Северную Корею ядерной угрозой, и оспорил, слова президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».
На вопрос журналиста СNN о том, считает ли он, что КНДР остается ядерной угрозой, Помпео сказал: «Да».
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Помпео оспорил тот факт, что Трамп заявлял, что не считает КНДР ядерной угрозой.
«Это не то, что он сказал. Что он сказал, было… усилия, сделанные в Сингапуре… значительно снизили риск для американского народа», — отметил Помпео.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в США готовы снять санкции с Корейской Народно-Демократической Республики, но правительство КНДР должно сделать шаг на встречу.