Помпео поспорил с Трампом об угрозе со стороны КНДР

<img src="//img.gazeta.ru/files3/203/11870203/AP_18206737175675-pic905-895x505-69075.jpg">

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что продолжает считать Северную Корею ядерной угрозой, и оспорил, слова президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

На вопрос журналиста СNN о том, считает ли он, что КНДР остается ядерной угрозой, Помпео сказал: «Да».

Реклама

Помпео оспорил тот факт, что Трамп заявлял, что не считает КНДР ядерной угрозой.

«Это не то, что он сказал. Что он сказал, было… усилия, сделанные в Сингапуре… значительно снизили риск для американского народа», — отметил Помпео.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в США готовы снять санкции с Корейской Народно-Демократической Республики, но правительство КНДР должно сделать шаг на встречу.