Помпео не исключил военной операции в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил возможности проведения военной операции в Венесуэле и назвал президента страны Николаса Мадуро «больным тираном» . Об этом сообщает The Hill.

«Соединенные Штаты будут принимать меры против тех, кто выступает против мирного восстановления демократии в Венесуэле, и привлекать к ответственности»», — заявил Помпео.

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Он осудил насилие, вспыхнувшее во время попыток доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу, назвав президента страны Николаса Мадуро «больным тираном».

Ранее сообщалось, что Венесуэла дала дипломатам Колумбии сутки на выезд из страны.