Эстонские солдаты обвинили русскоязычных солдат в терроре

Лидер Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартин Хельме обвинил русскоязычных солдат Вирусского пехотного батальона в терроре в отношении эстонских военных. Об этом пишет Eesti Ekspress.

Ранее в батальоне произошла драка между русскими и эстонскими солдатами.

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«Когда звучит гимн Эстонии, они громко поют российский. Также они терроризируют эстонских парней, которые там в меньшинстве. Были и случаи прямого насилия», — заявил Хельме.

В генеральном штабе армии Эстонии предположили, что до Хельме дошли искаженные слухи о конфликте, так как конфликт носил бытовой, а не национальный характер.