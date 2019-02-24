Россия может развернуть военную полицию на границе Сирии и Турции

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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия может развернуть военную полицию в создаваемой буферной зоне на сирийско-турецкой границе. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, глава МИДа рассказал об этом в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая (CCTV) и китайскому телеканалу Phoenix.

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«У нас, в принципе, есть опыт, когда договоренности «на земле» о прекращении огня, соблюдении мер безопасности и создании зон деэскалации сопровождались развертыванием российской военной полиции, — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что для данной буферной зоны такая возможность сохраняется.

Ранее сообщалось, что в Кремле не поняли заявлений США по выводу войск из Сирии.