В Госдуме отреагировали на слова Порошенко о «забытом» 23 февраля

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек выразил мнение, что заявления украинского президента Петра Порошенко о якобы забытом на Украине Дне защитника Отечества являются его «личной местью» советской армии. С депутатом поговорил RT.

Бальбек предположил, что Порошенко когда-то «не ужился в воинском коллективе советской армии».

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«Возможно, товарищи по службе первыми заметили не самые лучшие черты характера будущего президента Украины», — сказал Бальбек.

При этом политик не стал уточнять, о каких «не самых лучших чертах характерах» он говорит.

Ранее Порошенко заявлял, что украинцы уже «забыли», какой праздник отмечается 23 февраля.