Появилось видео с места взрыва автомобиля в Донбассе

В сети появилось видео взрыва на нейтральной территории Донбасса на КПП в районе населенного пункта Еленовка к северу от Донецка. Кадры с мечта происшествия опубликовал РЕН ТВ.

Предварительно сообщается, жители населенного пункта Снежное возвращались с Украины.

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По словам выжившего мужчины, водитель автомобиля выехал на обочину для обгона, но не справился с управлением и его занесло. После этого произошел взрыв, уточняет телеканал.

Ранее сообщалось, что в Донбассе взорвался гражданский автомобиль, есть жертвы.