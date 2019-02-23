«Десант не Минздрав»: Минобороны представило открытки к 23 февраля
Российское Министерство обороны опубликовало в своем твиттере поздравительные «онлайн-открытки» ко Дню защитника Отечества.
«В День защитника Отечества специально для вас [открытки], дорогие подписчики!», — говорится в одном из постов в аккаунте ведомства.
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По мнению создателей изображений, они получились «яркими, необычными, цепляющими, афористичными».
Авторы «онлайн-открыток» сопроводили изображения надписями. В частности, на одной из них написано «Десант не Минздрав — предупреждать не будет», а на другой парашюты названы «божьими одуванчиками».
Ранее Минобороны представило неоднозначный календарь на 2019 год.