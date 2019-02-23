Гуайдо отказался считать предателями бегущих за границу военных Венесуэлы

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Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил, что он не будет считать предателями родины солдат, которые убежали в Колумбию. Об этом он написал в своем твиттере.

Гуайдо объяснил свое решение тем, что настоящими «предателями» являются те, кто не пускает гуманитарную помощь в Венесуэлу.

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Ранее сообщалось, что Венесуэла отправила военных на границу с Колумбией.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.