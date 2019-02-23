Венесуэла отправила военных на границу с Колумбией

<img src="//img.gazeta.ru/files3/515/12140515/RTS2BWBJ-pic905-895x505-47174.jpg">

Военным Венесуэлы отдали приказ войскам страны развернуть силы на границе с Колумбией, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Сообщается, что глава стратегического оперативного командования национальных вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос во исполнение инструкций главнокомандующего, президента страны Николаса Мадуро приказал Вооруженным силам оперативно развернуться на границе с Колумбией.

Реклама

«Здесь никто не сдается, здесь никто не устает, сдаться — это предательство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это было сделано в целях защиты мира и безопасности венесуэльского народа через закрытие границы. 23 февраля на границу Колумбии должен прибыть конвой с гуманитарной помощью, в основном от США.

Ранее сообщалось, что венесуэльские пограничники применили слезоточивый газ на границе с Колумбией.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро