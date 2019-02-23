Эксперт назвал вероятную цель полета военного самолета США над Россией

Американский самолет мог пролететь над российской территорией для того, чтобы разведать данные о ракетной бригаде, которая, по данным США, перевооружается на ракету 9М729. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военного эксперта Виктора Мураховского.

По словам эксперта, в этом месте, где пролетал американских разведчик, находится войсковая армия, ракетная бригада которой может перевооружаться на новейшую модификацию комплекса «Искандер-М» с ракетой 9М729.

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«Думаю, один, по крайнем мере, из пунктов их интереса, это как раз такая ракетная бригада», — добавил Мураховский.

Ранее сообщалось, что самолет-разведчик США пролетел над Россией.