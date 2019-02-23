Гуйадо рассказал, как ему помогли военные Венесуэлы

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Глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который объявил себя президентом страны, заявил, что венесуэльские военные помогли ему оказаться на территории Колумбии. Об этом сообщает 800 Noticias.

По его словам, многие задаются вопросом, как он и его сторонники оказались на колумбийской территории.

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«…мы здесь, потому что в этом процессе участвовали и вооруженные силы», — сказал Гуайдо.

Он пояснил, что приехал в Колумбию не для «попрошайничества», а для того, что осознать существующий кризис.

Ранее Гуайдо вопреки запрету прибыл в Колумбию на встречу с президентами Латинской Америки.