В Венесуэле заявили о захвате генерала нацгвардии протестующими
Депутат Национальной ассамблеи Америко де Грасия заявил, что генерал национальной гвардии Хосе Мигель Монтойя был захвачен на границе штата Боливар на границе Венесуэлы. Об этом Гарсия написал в своем твиттере.
«Местные жители удерживают генерала нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю», — написал депутат.
Реклама
Он уточнил, что Монтойя якобы «командовал нападением».
Ранее сообщалось, что на границе Венесуэлы с Бразилией произошла смертельная перестрелка.