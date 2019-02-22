В Венесуэле заявили о захвате генерала нацгвардии протестующими

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Депутат Национальной ассамблеи Америко де Грасия заявил, что генерал национальной гвардии Хосе Мигель Монтойя был захвачен на границе штата Боливар на границе Венесуэлы. Об этом Гарсия написал в своем твиттере.

«Местные жители удерживают генерала нацгвардии Хосе Мигеля Монтойю», — написал депутат.

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Он уточнил, что Монтойя якобы «командовал нападением».

Ранее сообщалось, что на границе Венесуэлы с Бразилией произошла смертельная перестрелка.