Россия выпустила Су-27 из-за приближающегося к границам шведского самолета

Российский истребитель ВКС Су-27 срочно с базы вылетел из-за того, что над Балтийским морем был обнаружен приближающийся к границе страны шведский самолет-разведчик. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Отмечается, что российская сторона обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря стремительно приближающегося шведского летающего разведчика.

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Из-за этого к нему навстречу вылетел истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне России, уточнили в ведомстве.

По последним данным, российский самолет проконтролировал удаление иностранного разведчика и вернулся на базу.

Ранее сообщалось, что за Россией шпионят разведчики США.