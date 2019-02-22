В США уточнили, сколько оставят военных в Сирии

В США намерены оставить до 400 военных в Сирии после информации о выводе войск из САР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации страны.

По словам источника, американские военные останутся на северо-востоке Сирии в качестве миротворческой миссии. Еще часть будет находиться в рядом с границей с Ираком и Иорданией.

Ранее сообщалось, что американские власти решили оставить в Сирии «небольшую миротворческую группу» из 200 солдат после того, как из страны будет выведена армия США.