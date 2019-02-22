В США готовы обсудить сотрудничество с России по борьбе с ИГ

Директор второго департамента Азии МИД России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что в США готовы обсудить детали сотрудничества страны с Россией в вопросах борьбы с террористическими группировками «Исламское государство» (организация запрещена в России) и «Аль- Каида» в Афганистане, передает ТАСС.

Кабулов отметил, что американские специалисты попросили передать коллегам из России, что они готовы к разговору.

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«Пусть теперь профессионалы сядут и профессионально, без шума, займутся этими двумя безобразиями на теле человечества», — добавил Кабулов.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео пообещал продолжить борьбу с ИГ после вывода войск из Сирии.

«Исламское государство» и «Аль- Каида» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.