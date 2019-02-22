Дуда ожидает увеличения военного присутствия США в Польше
Польский президент Анджей Дуда заявил на совместной пресс-конференции с президентами Украины Петром Порошенко и Литвы Далей Грибаускайте в Люблине, что польские власти ожидают усиления американского военного контингента в Польше. Слова президента приводит портал Comments.ua.
Президент подтвердил, что Польша ожидает усиление военного присутствия США в стране, однако не смог уточнить, как именно оно увеличится.
«Будет ли увеличено количество военнослужащих, либо же количество мест их дислокации… либо количество полигонов, такое решение будет принимать американская сторона», — отметил Дуда.
При этом он подчеркнул, что польские власти приветствуют соответствующее решение военных США.
В прошлом году сообщалось, что Польша решила вопрос по строительству военной базы США «Форт Трамп».