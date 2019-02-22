В Кремле не поняли заявлений США по выводу войск из Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с большим интересом следят за тем, как эволюционирует позиция США по вопросу вывода войск из Сирии, передает РИА «Новости».
«Мы пока не понимаем, о чем идет речь. Вы знаете, что сначала имели место одни заявления, сейчас поступают новые корректировки. Иногда мы слышим разные заявления из разных ведомств, поэтому мы с большим интересом и тщательным вниманием наблюдаем за тем, как эволюционирует позиция США по этому вопросу и в настоящий момент анализируем все эти заявления», — сказал Песков.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американские власти решили оставить в Сирии «небольшую миротворческую группу» из 200 солдат после того, как из страны будет выведена армия США.