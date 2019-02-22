Лукашенко пообещал совместный с Россией ответ на размещение ракет США в Европе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что верит российской стороне в том, что она не нарушала ДРСМД, передает БелТА.

При этом он высказал опасения о возможном размещении в Европе ракет средней и меньшей дальности. Он отметил, что «это катастрофа, особенно для нас».

Реклама

«Но я боюсь того, что американцы воспользуются моментом — сорвали этот договор, и разместят ракеты в Европе. Вот тут уже мало не покажется и нам. Поэтому нам надо будет вместе с Россией думать об ответных мерах. От этого никуда не денешься, если это произойдет. А хуже будет, если эти ракеты будут размещены (не дай бог, гипотетически) на территории Украины», — заявил Лукашенко.

Ранее в НАТО сочли неприемлемыми слова российского лидера Владимира Путина, который заявил о возможном нацеливании ракет на страны альянса, если США разместит вооружение в Европе после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).