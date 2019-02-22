Эксперт оценил американскую стратегии «троянского коня» против России

<img src="//img.gazeta.ru/files3/455/12182455/RTS2AYNP-pic905-895x505-80753.jpg">

Военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин прокомментировал слова начальника штаба ВВС США генерала Дэвида Голдфайна о разработке Пентагоном новой стратегии боевых действий против России и Китая, передает RT.

По его словам, американцы увлеклись чтением фантастики, при этом он назвал план США банальным.

Реклама

«Все скрытые вторжения возможны только в одном случае — когда внутренняя ситуация в той или иной стране выходит в состояние кризиса и общество теряет свою внутреннюю монолитность», — заявил Шурыгин.

Ранее сообщалось, что США разрабатывают новую стратегию ведения боевых действий против России и Китая. Как отмечается, эта концепция предполагает тайное проникновение на территорию стран по принципу «троянского коня», что позволит нанести удар по слабым местам противника. Также предполагается, что в рамках этой стратегии будут задействованы разные виды войск.