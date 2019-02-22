«Пытаются объявить зоной своих интересов всю планету»: депутат о США и Арктике

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал заявление командующего ВМС США в Европе и Африке адмирала Джеймса Фогго о том, что США будут добиваться того, чтобы Арктика оставалась открытой территорией, несмотря на то, что Россия якобы считает ее своими «владениями». Об этом сообщает RT.

По его словам, США пытаются объявить зоной своих интересов «всю планету».

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«В Вашингтоне стремятся зафиксировать за собой негласное правило — сдерживать Россию по всем возможным направлениям, в том числе вторгаясь в зону ее традиционного влияния», — отметил Новиков.

Он подчеркнул, что в последнее время увеличивается интерес к освоению арктической территории, и США видят в этом угрозу для своих геополитических интересов.

Ранее адмирал ВМС США заявил, что Арктика останется открытой, несмотря на амбиции России.