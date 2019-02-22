Россия может поставить Индии дополнительную партию МиГ-29

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Россия направила Индии коммерческое предложение по поставкам дополнительной партии самолетов МиГ-29. Об этом рассказал РИА «Новости» заместитель директора Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук.

Как отмечается, до этого поступил запрос от министерства обороны Индии на 21 самолет МиГ-29.

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«Коммерческое предложение на самолеты и дополнительное оборудование направлено партнерам. Ожидаем решения индийской стороны», — отметил Пунчук.

В агентстве уточнили, что на данный момент в ВВС Индии эксплуатируются более 900 российских военных самолетов, в том числе истребители МиГ-21 и МиГ-29.

Ранее сообщалось, что источник раскрыл подробности заявки Индии на приобретение МиГ-29.