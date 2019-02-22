Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

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Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сирийский военный конфликт. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Отмечается, что лидеры стран обсудили создание «потенциальной безопасной зоны» в Сирии.

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В агентстве добавили, что телефонный разговор прошел перед встречей военных делегаций США и Турции, которая состоится в ближайшее время.

Ранее стало известно о планах США оставить в Сирии «миротворческий контингент» после вывода американских войск из страны.