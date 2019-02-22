Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
Президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сирийский военный конфликт. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
Отмечается, что лидеры стран обсудили создание «потенциальной безопасной зоны» в Сирии.
Реклама
В агентстве добавили, что телефонный разговор прошел перед встречей военных делегаций США и Турции, которая состоится в ближайшее время.
Ранее стало известно о планах США оставить в Сирии «миротворческий контингент» после вывода американских войск из страны.