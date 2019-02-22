В США анонсировали истребитель Lockheed Martin для Индии

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представила в ютьюбе ролик о новом истребителе F-21, предназначенном специально для вооруженных сил Индии.

В пресс-релизе уточняется, что F-21 будет производиться на территории Индии совместно с местным предприятием Tata, но часть комплектующих для истребителя будет доставляться из США. Также в нем подчеркивается, что использование Индией данных самолетов позволит стране интегрироваться в крупнейшую в мире «экосистему истребителей».

В июне прошлого года стало известно, что индийские власти решили отказаться от создания истребителя пятого поколения совместно с Россией.