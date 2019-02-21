Французский джихадист ликвидирован в Сирии
В Сирии в результате удара международной коалиции был ликвидирован французский экстремист Фабьен Клен, передает РИА «Новости».
Уточняется, что Клен, сторонник группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), ранее выступал с заявлением об ответственности террористов за теракты в Париже 13 ноября 2015 года.
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Отмечается, что он был ликвидирован 20 февраля в городе Багхуз.
Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты уничтожили 99% террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).
«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.