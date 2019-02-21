Украина испытала ракетные комплексы рядом с Крымом

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Украина провела испытания зенитных ракетных комплексов «Куб» и «Тор» на полигоне Ягорлык в Херсонской области, которая находится на границе с Крымом. Об этом сообщает RT со ссылкой на командование воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, были проведены испытания зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны сухопутных войск и воздушных сил ВСУ 2К12-2Д «Куб», БМ9К330 «Тор», а также С-125-2Д1, ЗСУ-23-4МА.

Ранее сообщалось, что Украина провела провела тактическое учение на побережье Азовского моря. В показательном инструкторско-методическом занятии были задействованы штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и ударные вертолеты Ми-24.