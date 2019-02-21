На Украине пригрозили расторгнуть договор по Азовскому морю с Москвой
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев расторгнет с Москвой договор по Азовскому морю в обозримой перспективе, передает ТАСС.
«В обозримом будущем мы расторгнем договор по Азову. Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу», — заявил Климкин.
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При этом он отметил, что «расторжение договора по Азову не является панацеей».
Ранее Украина провела учения со стрельбой в Азовском море.