На Украине пригрозили расторгнуть договор по Азовскому морю с Москвой

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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев расторгнет с Москвой договор по Азовскому морю в обозримой перспективе, передает ТАСС.

«В обозримом будущем мы расторгнем договор по Азову. Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу», — заявил Климкин.

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При этом он отметил, что «расторжение договора по Азову не является панацеей».

Ранее Украина провела учения со стрельбой в Азовском море.