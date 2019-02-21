Глава МИД Белоруссии назвал «бредом» прогноз экс-главы НАТО о судьбе страны

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Глава белорусского МИДа Владимир Макей отреагировал на слова бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что Белоруссия в будущем может столкнуться с «украинским сценарием», который предполагает «войну и аннексию». Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время интервью журналист сказал, что Россия «продолжает агрессивную политику» и стягивает войска к своим западным границам. Расмуссен поддержал это мнение и отметил, что «ключевым риском» для Белоруссии является повторение «украинского сценария с войной и аннексией».

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«Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих..?» — задался вопросом Макей.

Он также обратил внимание на то, что Расмуссен уже давно не работает и утратил связь с действительностью.

Ранее экс-глава НАТО описал будущее Белоруссии.