Washington Post: коалиция отказалась оставаться в Сирии после ухода США

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Ближайшие европейские союзники США «единогласно» отклонили просьбу администрации президента США Дональда Трампа оставить свои войска в качестве «наблюдателей» после вывода контингента американских военнослужащих, пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских и зарубежных официальных лиц.

Одна из главных просьб администрации Трампа к союзникам заключалась в том, чтобы сформировать силы «наблюдателей» для патрулирования «безопасной зоны» на сирийской стороне границы, отделяющей Турцию от сирийских курдов.

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Среди этих союзников — Франция и Великобритания, которые имеют войска в Сирии, а также Германия, у которой собственных сил в Сирии нет. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил на прошлой неделе, что был озадачен такой тактикой Трампа. На этой неделе министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что перспективы для замены американских сил британцами в Сирии нет.

Военные чиновники неоднократно выражали обеспокоенность поспешного вывода войск США, даже после ликвидации террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) в Сирии. Чиновники предполагают, что террористы сохранят повстанческий потенциал и силы для возвращения, как это было после ухода американцев из Ирака в 2011 году, говорится в материале.

Газета пишет, что количество боевиков ИГ в Сирии и Ираке насчитывается от 20 тыс. до 30 тыс. человек.

«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.