В Крыму предупредили НАТО, что Россия будет «пристально наблюдать» за учениями блока
Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель посоветовал кораблям НАТО держаться подальше от берегов полуострова во время учений в Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Гемпеля, американская сторона известна по всему миру как создатель вооруженных конфликтов, и учения блока около берегов России могут стать провокацией.
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«Эти учения пройдут под пристальным вниманием России», — сказал Гемпель.
Он добавил, что другой вариант исключен.
Ранее сообщалось. что НАТО обдумывает варианты дополнительной помощи Украине.