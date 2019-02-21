В Крыму предупредили НАТО, что Россия будет «пристально наблюдать» за учениями блока

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Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель посоветовал кораблям НАТО держаться подальше от берегов полуострова во время учений в Черном море. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Гемпеля, американская сторона известна по всему миру как создатель вооруженных конфликтов, и учения блока около берегов России могут стать провокацией.

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«Эти учения пройдут под пристальным вниманием России», — сказал Гемпель.

Он добавил, что другой вариант исключен.

Ранее сообщалось. что НАТО обдумывает варианты дополнительной помощи Украине.