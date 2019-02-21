«Тупейшая идея»: соратник Трампа выругался матом из-за сроков вывода войск США из Сирии

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Сенатор-республиканец Линдси Грэм выругался матом и назвал «тупейшей идеей» решение президента США Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии к 30 апреля. Слова Грэма, приведенные газетой The Washington Post, цитирует портал AlterNet.

По данным издания, Грэм выругался в беседе с и.о. министра обороны США Патриком Шанаханом, когда спросил у последнего, правда ли, что США планируют вывести войска из Сирии к 30 апреля.

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«Тупейшая идея из тех, что я слышал», — сказал Грэм, получив подтверждение планов американских военных.

Также он использовал в данном высказывании нецензурную лексику.

В начале февраля Трамп допускал возвращение войск США в Сирию и Афганистан.