Порошенко насчитал 496 «российских танков» в Донбассе

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Донбассе «российские вооруженные формирования» располагают 496 танками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское агентство УНИАН.

По его словам, такое количество танков превосходит число аналогичных боевых машин в Германии, Франции, Испании или Италии. Порошенко подчеркнул, что Украина сдерживает эти силы и поэтому является «реальным восточным флангом НАТО», который защищает «свободу и демократию».

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Украинские власти считают, что в военных действиях в Донбассе участвует российская армия. Официальная Москва отвергает эти заявления.

Ранее Порошенко допустил техногенную катастрофу в Донбассе.